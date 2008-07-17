У Черновецького вирішили давати на хліб 15 гривень на місяць

Соціально незахищеним киянам видаватиметься хлібна надбавка в розмірі 15 грн. після підвищення цін на хліб.

Про це журналістам повідомив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ перед відкриттям засідання Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ДОВГИЙ підкреслив, що сьогодні на засіданні Київради планується заслухати звіт робочої групи з вивчення ситуації у хлібовиробничій галузі у м. Києві, і за результатами розгляду ухвалити рішення щодо підвищення цін на хліб.

О.ДОВГИЙ запевнив, що хліб у киян буде, і буде «самий смачний, вчасний, свіжий». Він також зазначив, що сьогодні у Києві нараховується до 500 тис. соціально незахищених верств населення, які, за його словами, не відчують на собі підвищення цін на хліб.

У проекті рішення Київради передбачається, що разом з пенсіями або іншими соціальними виплатами незабезпечені кияни отримуватимуть щомісячно хлібну надбавку із розрахунку 15 грн. на людину. О.ДОВГИЙ підкреслив, що за розрахунками експертів ця сума дозволить зберегти бюджет соціально незахищених киян.

О.ДОВГИЙ розповів, що під відповідним проектом рішенням підписались всі фракції за винятком Блоку Кличка, «який діє за принципом: не забезпечити киян хлібом, а за принципом – баба-яга проти». О.ДОВГИЙ висловив сподівання, що кияни дадуть оцінку відповідним діям Блоку Кличка.