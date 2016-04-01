Лутковська вважає заклики влади відслідковувати місця проживання переселенців незаконними і неприйнятними

Про це йдеться у відкритому зверненні уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської до міністра соціальної політики України Павла Розенка, повідомляє прес-службі омбудсмена.

Вона нагадала, що на офіційному веб-сайті Бердянської міської ради Запорізької області 31 березня було розміщено звернення управління праці та соціального захисту населення до мешканців міста з проханням перевірити фактичне тимчасове місце перебування внутрішньо переміщених осіб за адресами проживання в Бердянську, а також список всіх адрес проживання ВПЛ.

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Аналогічні дії були виявлені і в інших містах України, що свідчить про системність цієї проблеми.

«Оскільки вказане рішення, прийняте органами соціального захисту населення, є неприйнятним та суперечить нормам законодавства України, прошу невідкладно вжити всіх необхідних заходів з метою доведення до відповідальних посадових осіб інформації про помилковість та безпідставність вказаних дій з боку територіальних органів соціального захисту населення та забезпечення належної реалізації політики держави у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених осіб», – йдеться у заяві.

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Лутковська зазначає, що у зв’язку з неможливістю проведення швидкої перевірки інформації про фактичне проживання внутрішньо перемішених осіб за адресою, вказаною при взятті на облік, але з метою швидкого поновлення виплати тимчасово призупинених пенсій та інших соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам з метою уникнення необґрунтованих обмежень прав цієї категорії осіб було вирішено звернутись безпосередньо до самих внутрішньо переміщених осіб з проханням особисто звернутись до органів соціального захисту населення для підтвердження інформації про фактичне місце проживання.

Омбудсмен також зауважила, що перевірка достовірності інформації про фактичне тимчасове місце проживання внутрішньо переміщених осіб на підставі заяв мешканців населеного пункту, в якому внутрішньо переміщену особу взято на облік, чинним законодавством не передбачена, в той час як відповідно до положення статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

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«Такі заклики до місцевої громади щодо відслідковування місця проживання внутрішньо переміщених осіб можуть призвести до негативних наслідків, стигматизації та нетолерантного ставлення місцевої громади до переміщених осіб», – зазначила Лутковська.

Зазначимо, що скандальну публікацію на сайті Бердянської міськради з адресами переселенців сьогодні після розголосу в ЗМІ було видалено.