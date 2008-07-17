У Тернопільській області на автодорозі стався витік невідомої хімічної рідини

У Тернопільській області вчора близько 17-ї години стався витік невідомої хімічної рідини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, інцидент трапився на автодорозі поблизу с. Покропивна Козівського району на відстані близько 500 метрів від населеного пункту. Витік хімічної речовини, за попередніми даними, стався з вантажного автомобіля, який її перевозив.

Рятувальниками МНС, котрі прибули на місце події, були проведені всі необхідні заходи для нейтралізації хімічної речовини. Нейтралізовували її содою та водою.

Обласною санстанцією та обласним управлінням екології відібрано проби речовини, ґрунту, повітря на місці розливу та проби повітря в с. Покропивна для аналізів. За попередньою інформацією, небезпеки для мешканців навколишніх населених пунктів в даний час немає.