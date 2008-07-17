Семенюк обмежила вхід до ФДМУ: у приміщенні знайшли ртуть

Фонд державного майна підтверджує інформацію, що вчора, 16 липня, в його приміщенні було знайдено ртуть.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Фонду.

За інформацією прес-служби, ця речовина була знайдена на кількох поверхах будівлі Фонду самими працівниками, після чого Фондом були викликані підрозділи МНС.

Голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО розпорядилася, щоб працівники Фонду за можливістю звільнили приміщення, і вже після 15.00 вони почали залишати свої робочі місця.

За інформацією прес-служби, 17 та 18 липня вхід працівників до приміщення Фонду буде обмежено – чергувати будуть тільки заступники голови ФДМУ та директори департаментів.

Сама голова Фонду В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО назвала появу ртуті в центральній будівлі ФДМУ одним із провокаційних кроків проти Фонду. “Тому, хто це здійснив, дуже важко змиритися з державницькою позицією ФДМУ, якої він постійно дотримується у своїй роботі”, - зазначила вона. “Всі ці дії направлені на те, щоб дезорганізувати роботу Фонду, перешкодити йому здійснювати свої функції”, - додала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.