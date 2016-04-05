Погода на сьогодні: вівторок буде сонячним і по-весняному теплим – до +20

У вівторок, 5 квітня, в більшості регіонів України очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер 3-8 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Невеликих дощів варто очікувати лише в Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Найтепліше буде на заході країни: вдень повітря прогріється до +20..+23, вночі +6..+8.

Північні регіони можуть розраховувати на +15..+17, вночі - +2..+4.

У східних областях синоптики прогнозують +14..+16, у Луганській області - +12..+14. Нічна температура становитиме +1..+4.

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У центрі України буде +15..+18, вночі +3..+6.

У південних областях та в Криму у вівторок вдень повітря прогріється до +14..+18, вночі прогнозують +3..+5.