Білорусь і Україна обговорюють перехід на поїздки тільки за закордонними паспортами

Про це повідомив білоруському агентству БЕЛТА прес-секретар МЗС Білорусі Дмитро Мірончик.

За його словами, сторони провели перший раунд переговорів.

"Обговорюється перехід на взаємний режим безвізових поїздок тільки за закордонними паспортами, які на сьогодні відповідають нормам ІКАО і дозволяють найкращим чином - надійно і оперативно - здійснювати контроль в'їзду/виїзду і перебування. Крім обговорення змістовної сторони питання, розглядаються різні терміни перехідних періодів, які дозволять з найменшими проблемами перейти на вдосконалений режим поїздок", - сказав прес-секретар МЗС.

Мирончик підкреслив, що для громадян Білорусі нічого не зміниться, оскільки національний паспорт одночасно є документом, дійсним для поїздок за кордон.

Наступний раунд переговорів планується провести в травні в Києві.