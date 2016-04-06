У МВС заявили про необхідність врегулювати питання легалізації бурштину на законодавчому рівні

Про це він сказав на прес-конференції в обласному главку поліції, повідомляє відділ комунікації ГУНС у Рівненській області.

"В області зараз працює оперативна група, а найближчим часом питання незаконного видобутку бурштину буде розглядатися в Кабінеті Міністрів України та на законодавчому рівні. Для вирішення цієї проблеми необхідна координація дій усіх відповідних структур, а не тільки правоохоронних органів", - зазначив Сергій Яровий.

На запитання ЗМІ про введення сил Нацгвардії на територію Рівненської області, заступник міністра відповів, що за потреби таке рішення буде прийнято.

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Разом із тим полковник поліції Сергій Князєв запевнив журналістів у готовності з ними співпрацювати.

«Ви – представники громади Рівненщини, і з вашою допомогою ми спільно працюватимемо над недоліками в роботі органів поліції. Адже проблема, народжена не сьогодні, не зникне завтра. Тому завдання, які поставило керівництво МВС і Нацполіції перед підрозділом, вирішуватимемо спільно», – підкреслив він.

Найближчими днями начальник ГУНП в Рівненській області планує відвідати північні райони.

«Ми діятимемо толерантно, але безкомпромісно», — відповів Сергій Князєв на запитання про подальші кроки у протидії незаконному видобутку бурштину. Він також зауважив, що озвучить свої плани і прийме рішення після того, як вивчить ситуацію.

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Крім того, керівництво МВС представило громадськості очільника патрульної поліції м. Рівне. Роботу нових поліцейських координуватиме уродженець Волині Сергій Мерчук, підлеглі якого урочисто складатимуть присягу 19 квітня.