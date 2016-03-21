Журналісти розповіли, як працює "бурштинова мафія" на Поліссі

Багаті покладами бурштину території українського Полісся перетворилися на "західноукраїнський клондайк", за владу над яким борються різні бізнесові та політичні сили. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому "Українською правдою".

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За інформацією фахівців Інституту геологічних наук – Україна друга в світі після Росії за покладами бурштину. Орієнтовно у нас приблизно 15 тисяч тонн прогнозованих ресурсів і 300 тонн промислових запасів бурштину. Якщо переводити в грошовий еквівалент – то це приблизно 3 млрд доларів на рік державного прибутку.

На останньому круглому столі в Києві, присвяченому бурштиновій проблемі, заступник міністра екології та природних ресурсів Світлана Коломієць, наводила цифри уражених видобутком земель.

Це – 220 га у Житомирській області, 4 га – у Волинській і 1691 – у Рівненській. На сьогодні ці цифри значно зросли, вони змінюються щодня.

Автори матеріалу зазначають, що більшість точок, як і помп, підконтрольні львівським, столичним або місцевим "підприємцям", частину мають силовики, частину – депутати.

Механізм приблизно такий. Для видобутку бурштину "підприємці" наймають місцевих жителів, платять 700 – 1000 гривень за зміну (це, в середньому, 10-14 годин роботи), "зарплата" часто залежить від "вилову". Іноді за ніч робітники намивають бурштину на 30 тисяч доларів, та більше.

Місцеві жителі і без професійної георозвідки навчилися визначати породу, колір грунту, де частіше всього трапляється бурштин.

Далі каміння сортують і приймають місцеві, особливо з товаром не баряться, деякі облави закінчувалися великими збитками. Місцева скупка перепродає товар далі.

Часто відразу на місці розташовані свої цехи обробки бурштину. Вони є і в Сарнах, і в Рівному, і в Києві.

За інформацією видання, основні контрабандні канали, через які вивозять бурштин, – це Одеса, Львів і Київ. У сусідню Польщу везуть через Волинь.

Найбільший попит на сонячне каміння наразі в Еміратах, Саудівській Аравії та Китаї. Звідти часто приїздять "великі" покупці, яких цікавить конкретний товар. Також минулого року СБУ затримала одного із скупників у рясі.

В матеріалі також наводиться відео, яке вдалося дістати в ході розслідування про "дах", що "кришує" бурштинову мафію.

На ньому – чоловік, схожий на екс-очільника Рівненського СБУ і керівника відділу "К" Олега Назарука. На камеру він розповідає про "систему" та розцінки для новачків, які хочуть влитися у нелегальний бурштиновий бізнес.

У грудні минулого року слідчі СБУ провели обшук у будинку Назарука. Його тесть, до речі, екс-керманич Рівненщини, а кум очолював місцевий ГУБОЗ і був у ролі в.о. керівника обласної міліції.

Проте повідомляється, що 16-томне кримінальне провадження вже кілька місяців притримують у себе ГПУ, де ніяк не хочуть віддавати справу до НАБУ, про що нещодавно відкрито заявив керівник Антикорупційного бюро Ситник.

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За інформацією від джерел у правоохоронних органах, ціна заробітків СБУшника і наближених людей, які забезпечували "дах", сягала близько 75 тисяч доларів на місяць.