УкрГаз-Енерго звинувачує Нафтогаз у непрофесійності і халатності

СП ЗАТ «УкрГаз-Енерго» закликає НАК «Нафтогаз України» припинити кампанію з дезинформації громадськості навколо проведення загальних зборів акціонерів спільного підприємства, що заплановане на 18 липня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЗАТ «УкрГаз-Енерго».

У повідомленні наголошується, що керівництво НАК «Нафтогаз України» через свою непрофесійність і халатність фактично робить неможливим проведення легітимних зборів акціонерів.

«Представники «Нафтогазу України» вдалися до маніпулювання з проведенням зборів, сім(!) разів змінюючи їх дату. Крім того, так і не було дотримано порядок публікації інформації про збори у ЗМІ. Вважаємо, що таким чином керівництво державної монополії намагалося перешкодити включенню до порядку денного питання про сплату своїх багатомільйонних боргів перед «УкрГаз-Енерго» і уникнути відповідальності за навмисне завдання істотної шкоди спільному підприємству», говориться в повідомленні.

Компанія зазначає, що, незважаючи на це, правління виконало всі передбачені статутом і законодавством процедури для проведення зборів. Зокрема, «Нафтогазу України» як ініціатору зборів було надано інформацію про господарську діяльність товариства, що закріплено відповідними актами прийому-передачі. Правління також виконало всі передбачені законом дії для проведення зборів, зокрема, одержало реєстр акціонерів і створило мандатну комісію, яка почне свою роботу 18 липня о 15.00.

Разом з тим, компанія нагадує, що впродовж першого півріччя керівництво НАК «Нафтогаз України» подало декілька абсурдних судових позовів щодо скасування державної реєстрації спільного підприємства, намагалося оскаржити результати попередніх зборів і заблокувати роботу всіх керівних органів (правління, наглядової ради, ревізійної комісії), фактично виступило ініціатором незаконного адміністративного тиску на ЗАТ «УкрГаз-Енерго» з боку НКРЕ і силових структур.

Крім того, компанія відзначає, що, згідно зі статутом товариства, акціонери зобов`язані діяти тільки в його інтересах. «Як тоді можна ставитися до деструктивних дій одного з власників, який перешкоджає законній господарській діяльності товариства і не соромиться при цьому посилатися на «загальновизнані принципи корпоративного управління»?», говориться в повідомленні.

Також компанія закликає представників «Нафтогазу України» не спекулювати на темі виплати дивідендів товариства. «На сьогодні борги НАК та її дочірніх компаній перед «УкрГаз-Енерго» значно перевищують прибуток, з якого за визначенням і згідно із законом можуть виплачуватися дивіденди», – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 липня, «Нафтогаз України» заявив, що занепокоєний інформацією, що з`явилася у ряді інформаційних агентств з посиланням на акціонерів, близьких до ЗАТ «УкрГаз-Енерго», з приводу можливого зриву проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ «УкрГаз-Енерго» (заплановано на 16.00 18 липня), з вини НАК «Нафтогаз України».

1 квітня 2008 року загальні збори акціонерів ЗАТ «УкрГаз-Енерго» не відбулися через неявку представника RosUkrEnergo AG.

ЗАТ «УкрГаз-Енерго» - спільне підприємство НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), було створено в лютому 2006 року. Воно було єдиним постачальником природного газу до України. «УкрГаз-Енерго» продавало промисловим споживачам України природний газ, що придбавається у RosUkrEnergo.