"В кому - значить в кому": Сестра Савченко розповіла про візит Фейгіна до ув'язненої українки та стан її здоров'я

Про це телеканалу "112 Україна" розповіла сестра українки Віра Савченко.

На думку Віри, Надія протримається на сухому голодуванні в більш-менш нормальному стані близько 6 днів, а далі вона не впевнена. Сестра каже, що Надія Савченко має намір вийти з СІЗО в лікарню так в лікарню, в кому – значить в кому".

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"Він (Фейгін) зайшов, але йому ніяких аналізів не показали, результатів, нічого. Він сказав, що Надя мерзне, кутається в ковдру, але тримається", - повідомила Віра.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко другий день продовжує сухе голодування.

22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновить суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок щодо льотчиці, і з цього дня влада РФ може етапувати Савченко до місця відбування покарання.