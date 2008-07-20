На Полтавщині розпаювали землі з пам’яткою археології

На Полтавщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю порушено кримінальну справу працівника відділу земельних ресурсів однієї з райдержадміністрацій.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, зазначений посадовець у 1996 році, у порушення вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини”, здійснив роздержавлення і розпаювання земель загальною площею 4,5 га, на яких розташована пам’ятка археології. Внаслідок таких дій державі завдано збитків на загальну суму 25,6 млн. гривень. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).