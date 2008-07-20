Влада Кенії сподівається на потік туристів з Росії

Влада Кенії сподівається, що кількість росіян, які збираються відвідати цю країну в найближчі два роки, збільшиться вдесятеро і досягне 100 тисяч осіб.

"За останні п`ять років кількість росіян, що відвідали Кенію, збільшилася з 500 осіб до 10 тисяч", - сказав голова МЗС Кенії, виступаючи на російський-кенійській бізнес-конференції.

За словами міністра, таке різке збільшення кількості російських туристів відбулося без будь-якої агресивної рекламної кампанії з боку Кенії.

"Але ми абсолютно не можемо бути задоволені такою цифрою і розраховуємо, що в найближчі два роки кількість туристів з Росії зросте з 10 тисяч до 100 тисяч", - сказав міністр.

Загальна кількість туристів, які відвідують Кенію, становить близько 1 мільйона 600 тисяч чоловік за рік.