Росіянин загинув у Криму, рятуючи сина

Громадянин Росії потонув, купаючись у морі у Феодосії повідомив РІА Новости в неділю представник прес-служби кримського управління МНС України.

За його словами, нещасний випадок стався в суботу близько опівдня. Загиблий - 42-річний житель Мурманська разом з 15-річним сином купався в районі причалу морського торгового порту Феодосії.

"Як розповідає син, його захлинула вода, і він почав тонути. Батько пірнув за хлопчиком і виштовхнув його на поверхню води, а сам не виплив", - сказав співрозмовник агентства.

Тіло загиблого з води витягли відпочиваючі. На місце приїхала "швидка допомога", медики близько 40 хвилин проводили реанімаційні заходи, але чоловіка врятувати не вдалося.