Зростання ВВП Китаю в I півріччі склало 10,8%

Зростання валового внутрішнього продукту (DDG) Китайської народної республіки в I півріччі 2008 р. склало 10,8%, що на 1,8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

В абсолютному обчисленні зростання склало 13,06 трлн. юанів (1,9 трлн. дол.), передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на дані Національного статистичного бюро Китаю.