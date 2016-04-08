В Одесі під час засідання у "справі 2 травня" свідки впізнали одного з обвинувачених

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в засіданні заслухали свідчення свідків - колишнього правоохоронця (екс-начальника відділу громадської безпеки Одеського міського управління ГУ МВС в області) і активіста громадської організації «Рада громадської безпеки».

Обидва свідки заявили, що впізнають підозрюваного Сергія Долженкова (капітан Какао). Колишній правоохоронець сказав, що часто бачив Долженкова на Куликовому полі, де перебувало наметове містечко сепаратистів, під час проросійських заходів, а також - 2 травня 2014-го, коли фігурант йшов на чолі колони, що йшла в центр міста «на розгін» проукраїнського маршу.

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Свідок також описав, як «антимайданівці» збиралися в той день на Олександрівському проспекті, як його відмовляли йти до проукраїнських активістів, і впізнав Долженкова на фотографіях, наданих стороною обвинувачення.

Крім того, в засіданні було подане клопотання свідка у справі - Олександра Посміченка про те, що він дасть свідчення, але побоюється за своє життя. Адвокат свідка (Посміченко також є обвинувачуваний, але матеріали по ньому виділені в окреме провадження) клопотав про допит в режимі відео-конференції. Однак колегія суддів відмовила, зажадавши, щоб свідок з'явився в суд особисто 13 квітня.

Як повідомляв УНІАН, в березні свідок Олександр Посміченко відмовився давати свідчення в суді.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувався наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

У даний час в Малиновському районному суді Одеси розглядається виробництво, відкрите за фактом масових заворушень, що мали місце в центрі міста. Матеріали щодо пожежі в Будинку профспілок виділені в окреме провадження.