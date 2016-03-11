Адвокати просять відпустити під домашній арешт фігурантів справи про масові заворушення 2 травня в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні клопотання захист заявив сьогодні під час продовження засідання, відкладеного вчора через сутички біля будівлі суду представників патріотичних організацій з фігурантами провадження та їхніми прихильниками.

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Крім того, аналогічне клопотання щодо одного з підсудних зачитано від імені священика Української православної церкви МП.

При цьому до суду не з'явилися п'ятеро обвинувачуваних, у яких запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.

Виходячи з того, що, згідно із законодавством, без явки всіх фігурантів матеріали провадження не можна розглядати, суд вирішив вивчити заявлене клопотання.

Частина підсудних, серед яких двоє громадян РФ, вимагають дати відвід представнику держобвинувачення – прокурору Олександру Бабіну, звинувативши його «у навмисному затягуванні процесу і тиску на підсудних, які перебувають на волі».

Суд відхилив відвід у зв'язку з відсутністю доказів.

В даний час колегія суддів пішла в нарадчу кімнату.

Представники патріотичних організацій заявили журналістам, що не допустять виходу обвинувачуваних із СІЗО.

У будівлі суду – кілька десятків проукраїнських активістів, а також прийшли підтримати підсудних «антимайданівці», в числі яких – відома в місті постійна активна учасниця проросійських заходів на Куликовому полі Ніна Качановська. Між опонентами періодично виникають словесні перепалки.

Громадський порядок підтримує велика кількість правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня Малиновський райсуд Одеси відклав засідання щодо масових заворушень 2 травня 2014 р. через сутички між проукраїнськими активістами і фігурантами провадження під час перерви. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України і проводиться відповідна перевірка.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень з участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Зараз у Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що відбувалися в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.