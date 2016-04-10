За 10 тонн контрабандного м'яса в зоні АТО пропонували до 300 тисяч гривень - Ківа

Про це заявив начальник департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Ілля Ківа у ефірі телеканалу "112 Україна".

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"За 10 тонн м'яса пропонували 250-300 тис. (гривень). За ніч проходили 10 автомобілів. Для цього не потрібна якась операція, для цього потрібно півтори години пропуску. Пост Курахова: що тільки не перевозили. Зброю в одну сторону - зброю в іншу сторону, були сутички. Було, коли доводилося направляти один на одного зброю", - розповів Ківа.