Тука з родиною потрапив у ДТП і похвалив роботу поліцейських

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у неділю, 10 квітня, він з дружиною та донькою виїжджав з двору і зіткнувся з іншим автомобілем. "Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, а обидва автомобілі не потребують навіть рихтувальних робіт, лише пошкрябане лако-фарбове покриття", - йдеться в повідомленні.

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Проте учасники ДТП викликали поліцію. "Дякую наряду: прибули дуже швидко, я і не очікував. Дуже чемні поліцейські (хлопець з дівчиною) оформили всі необхідні документи і прийняли рішення про те, що винуватцем інциденту є я. Таким чином, у мене вилучили водійське посвідчення до рішення суду", - зазначив Тука.