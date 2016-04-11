"Інвестицій не буде": ватажок луганських бойовиків Плотницький назвав "ЛНР" банановою республікою (відео)

Про це він заявив на засіданні "ради міністрів".

"А реалізація наших бюджетних програм яким чином у вас врахована? Куди це все? Де воно в нас? Інвестиційного розвитку у нас взагалі немає. Ми настільки бананова республіка, що нам ніхто рубля сюди не привезе. Інвестицій не буде", - заявив Плотницький.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня у прес-центрі СБУ заявили про завершення слідчими Служби безпеки заочного досудового розслідування кримінального провадження за підозрою Плотницького у скоєнні низки злочинів.

У прес-центрі СБУ зазначили, що Плотницький звинувачується в скоєнні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Спільно з організованою злочинною групою, він також брав участь у викраданні і незаконному позбавленні волі старшого лейтенанта Збройних сил України Савченко, в її незаконного переправлення через державний кордон.

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В рамках кримінального провадження розслідувалася вчинення ватажком "ЛНР" злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.

За дорученням прокуратури Києва сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриті його матеріали для ознайомлення.