"Інвестицій не буде": ватажок луганських бойовиків Плотницький назвав "ЛНР" банановою республікою (відео)
Ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький назвав свою "республіку" банановою через відсутність інвестицій.
Про це він заявив на засіданні "ради міністрів".
"А реалізація наших бюджетних програм яким чином у вас врахована? Куди це все? Де воно в нас? Інвестиційного розвитку у нас взагалі немає. Ми настільки бананова республіка, що нам ніхто рубля сюди не привезе. Інвестицій не буде", - заявив Плотницький.
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Як повідомляв УНІАН, 22 березня у прес-центрі СБУ заявили про завершення слідчими Служби безпеки заочного досудового розслідування кримінального провадження за підозрою Плотницького у скоєнні низки злочинів.
У прес-центрі СБУ зазначили, що Плотницький звинувачується в скоєнні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Спільно з організованою злочинною групою, він також брав участь у викраданні і незаконному позбавленні волі старшого лейтенанта Збройних сил України Савченко, в її незаконного переправлення через державний кордон.
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В рамках кримінального провадження розслідувалася вчинення ватажком "ЛНР" злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258 (теракт), ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон) Кримінального кодексу України.
За дорученням прокуратури Києва сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та відкриті його матеріали для ознайомлення.