В ГПУ показали фото підозрюваних в організації замаху на головного експерта у справі MH17

Як повідомив на брифінгу заступник Генерального прокурора України - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, під час обшуків у них вилучили 3 одиниці стрілецької зброї, 2 гранати РГД-5 та більш ніж 130 патронів калібру 9 мм та 7.62 мм, у тому числі, з маркуванням Тульський патронний завод "ТПЗ", які були виявлені на місці вчинення вказаного замаху на вбивство.

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"Замах на вбивство виконано кримінальними елементами у складі організованого злочинного угрупування із потужними зв’язками у кримінальному середовищі серед так званих "злодіїв в законі", - додав Матіос.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 18 листопада 2015 року було скоєно напад на директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександра Рувіна, головного судового експерта у розслідуванні авіакатастроф МН17, ІЛ-76 і подій в Іловайську.

За інформацією прес-служби Нацполіції у Києві, інцидент стався 18 листопада ввечері на Оболоні. Правоохоронці, які виїхали за викликом, зі слів очевидців встановили, що чоловік приїхав додому на автомобілі. Як тільки він вийшов з автомобіля, до нього підбіг невідомий і скоїв три постріли з невстановленої зброї. Коли потерпілий впав, нападник зник з місця події.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 год. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Раніше Матіос повідомив, що підозрюване в організації замаху на Рувіна злочинне угрупування "включає до свого стану кримінальних елементів - вихідців з Криму та Донецького регіону, має, і підтверджено це слідством, тісні зв'язки з кримінальним середовищем Російської Федерації".