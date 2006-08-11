Двох українок, які стали жертвами поліцейських-гвалтівників, вислали з Іспанії

Жертв іспанських поліцейських-гвалтівників - росіянку і двох українок, які утримувалися в Центрі для нелегальних іммігрантів у місті Малага, - поспішно вислано з Іспанії з метою закрити справу про безчинства поліції. Як повідомляє РІА «Новости»,про це повідомив сьогодні адвокат висланих жінок.

"Моїх підзахисних росіянку і українок, які дали свідчення проти поліцейських з охорони Центру тимчасового утримання нелегальних іммігрантів, вислано з Іспанії на батьківщину, порушуючи закон про свідків злочинів", - заявив адвокат Хесус УРЕНЬЯ.

Він нагадав, що "закон передбачає забезпечення безпеки свідків злочину та їх регулярну явку в слідчі органи для надання свідчень".

"У випадку з жінками-іноземками, що зазнали в Іспанії сексуальної експлуатації, закон передбачає не лише охорону їхніх прав як свідків, а й заохочення за дачу свідчень у вигляді надання посвідки на проживання", - зазначив адвокат.

Відповідно до свідчень висланих, а також десятка інших свідків, "Центр тимчасового утримання нелегальних іммігрантів був перетворений зусиллями охорони на справжній будинок розпусти", при цьому жінок примушували надавати інтимні послуги не лише самим охоронцям, а й "особам з вулиці", з яких поліцейські брали гроші.

Крім росіянки і українок, охоронці примушували до вступу в інтимний зв`язок громадянок Бразилії, Колумбії і Венесуели.

У справі про "зловживання" в малазькому Центрі, яку веде слідчий Елена САНЧО, проходять дев`ять поліцейських. Трьох з них заарештували два тижні тому після виявлення "зловживань", але потім відпустили, оскільки, на думку слідчого, вони "не становлять соціальної небезпеки".

Тим часом адвокат Х.УРЕНЬЯ вважає, що "росіянка і українки були вислані з єдиною метою - закрити справу про грубе порушення законності з боку правоохоронців".