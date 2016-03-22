Суд Москви визнав законним домашній арешт директора Бібліотеки української літератури Шаріної

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу суду, передає радіо "Свобода". Нагадаємо, 27 січня Пресненський суд Москви продовжив до 28 квітня домашній арешт для Наталії Шаріної.

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Директора Бібліотеки української літератури у Москві Наталію Шаріну затримали 28 жовтня 2015 року після того, як слідчі "знайшли" під час обшуку екстремістську літературу. Обшуки також пройшли у трьох співробітників бібліотеки. Щодо директора бібліотеки відкрили кримінальну справу про порушення національної ненависті і ворожнечі. Шаріна своєї провини не визнає.