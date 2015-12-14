У СК РФ прокоментували обшуки у співробітників Бібліотеки української літератури у Москві

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Сьогодні в рамках кримінальної справи проведено обшук у осіб, які займали різні посади у Бібліотеці української літератури, при цьому фактично не виконували покладені на них трудовим договором обов'язки і постійно були відсутні на робочих місцях, однак заробітну плату отримували щомісяця», - заявила помічник голови СК Юлія Іванова.

Крім того, Слідчий комітет розглядає справу директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної як особливо важливу.

«Кримінальну справу стосовно 58-річної Наталії Шаріної, обвинуваченої за статтею «Порушення національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності», передано для подальшого розслідування в управління з розслідування особливо важливих справ СК Росії у Москві», - повідомила помічник ГСУСК Юлія Іванова.

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Нагадаємо, 30 жовтня Таганський районний суд Москви помістив під домашній арешт директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну. Її заарештували на 28 днів. Таким чином суддя задовольнив клопотання слідчого, який заявив, що Шаріна може сховатися або чинити тиск на свідків.

Варто підкреслити, що слідство звинувачує Шарину у розповсюдженні екстремістської літератури, але не уточнює, як конкретно це було зроблено.