Співробітники Бібліотеки української літератури заявляють про підкинуті книги московськими силовиками

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив співробітник бібліотеки.

«Сьогодні повторюються події, які були в 2010 році. Абсолютно несподівано близько 10 співробітників поліції і ОМОН прибули в бібліотеку, вони підкидають якусь літературу, очевидно, націоналістичну», - сказав він.

За словами співрозмовника агентства, на місце викликані співробітники російських пропагандистських телеканалів.

Співробітник бібліотеки наголосив, що «найголовніше, що знову підкладені якісь книги, і ми це зафіксували». «Старі методи. Не виключено, що подкинуты ті ж книги, що і кілька років тому. Обшук продовжується», - сказав він.

Як повідомляє РБК з посиланням на телеканал РЕН ТВ, мова йде про газету «Час Руху», яку випускає українська партія «Рух». За даними каналу, обшуки проходять у керівника бібліотеки Наталії Шаріної і представника Світового конгресу українців (СКУ) Валерія Семененка, який одночасно є головою організації «Українці Москви».

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За словами джерела каналу, обшуки проходять в рамках кримінальної справи, розслідування яке було припинено в 2011 році з невідомих причин. Газети направлять на експертизу.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії під час обшуку вилучило з Бібліотеки української літератури в Москві понад 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи. Правоохоронці в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили кілька видань, в яких було виявлено це слово.

24 грудня 2010 року на той час посол України в РФ Володимир Єльченко повідомив, що книги з бібліотеки вилучені в рамках кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури.

26 грудня 2010 року директор бібліотеки Наталія Шаріна повідомила, що бібліотека опечатана і закрита. За її словами, 24 грудня в бібліотеці відбувся другий обшук, у результаті якого були вилучені жорсткі диски з комп'ютерів, а також читацькі квитки.

12 січня 2011 року в МЗС України заявили, що бібліотека повністю відновила роботу в звичайному режимі.

14 січня 2011 року в бібліотеці відбувся третій обшук, у ході якого було вилучено сервер, а директора побив співробітник міліції.

Бібліотека української літератури була створена постановою уряду Москви від 19 грудня 2000 року.