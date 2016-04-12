Адвокат розповів про продовження переговорів щодо обміну Савченко

Переговори з обміну незаконно засудженої в РФ української льотчиці Надії Савченко не зірвані і тривають. Про це адвокат льотчиці Ілля Новіков написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Переговори про звільнення Надії не зірвані, а тривають, і вони зовсім не зайшли у глухий кут. Мої слова минулого тижня, що ми чекаємо хороших новин найближчими днями, багато хто чомусь зрозумів так, що ці новини вже відбулися. А вчорашня заява Віри Савченко - в тому сенсі, що Кремль відповів остаточною відмовою. Насправді ситуація весь цей час залишається приблизно однаковою", - написав адвокат.

Новіков додав, що 12 квітня було однією з можливих дат обміну. Але очевидно, що сьогодні обмін вже не відбудеться.

"Новини про самопочуття Надії будуть завтра. І стежте за процесом Александрова і Єрофєєва. Вважайте, що це для нас певний орієнтир", - підсумував Ілля Новіков.

Нагадаємо, вчора сестра Надії Савченко Віра заявила про те, що переговори про обмін льотчиці зірвані.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку Савченко заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

9 квітня її адвокат Марк Фейгін назвав безпідставними розмови про швидке вирішення ситуації. "Юридично свобода Надії Савченко може бути оформлена або помилуванням, або через запит Конвенції 1983 р. Все", - зазначив адвокат.

У той же час Фейгін підкреслив, що відбування покарання Савченко в разі її передачі Україні неможливе через її імунітет як делегата від України у Парламентській асамблеї Ради Європи.