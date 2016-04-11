‪Домовленості щодо звільнення Савченко зірвалися - сестра

Про це на своїй сторінці у Facebook заявила сестра Савченко Віра.

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"Поки "політики" формують "коаліцію", зірвались домовленості про головну цінність Європи - людське життя! Порошенко, Путін поверніть Надю! Закликаю всіх писати пости про Надію Савченко…", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня, адвокат Марк Фейгін пояснив, як працює кремлівська пропаганда з питання звільнення незаконно засудженої в Росії української льотчиці Надії Савченко, яка з 6 квітня дотримується сухого голодування.

«Тепер ще раз, як працює останніми днями кремлівська пропаганда. Для загального розуміння ситуації навколо кейса Савченко. По-перше, Кремль намагається переконати, що ніякої сухої голодовки Савченко немає. Мовляв, це "дієта", маніпуляції громадською думкою і т. д.», - заявив він.

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Нагадаємо, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (Росія) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не буде подавати апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.