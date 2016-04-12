Російські лікарі не показують результатів обстеження Савченко - захист

Адвокат української льотчиці та народного депутата Надії Савченко Микола Полозов вимагає від Федеральної служби Росії з виконання покарань видати результати її медичного обстеження. Про це він повідомив у Facebook.

Читайте такожРосійські лікарі вирішили, що Савченко не потрібна госпіталізація

"Після страхітливого п'ятничного аналізу крові, рівень в'язкості якої вчетверо перевищував норму, у ФСВП схаменулися. Терміново відрядили лікарів та обладнання з Москви, умовили Надію на внутрішньовенне вливання глюкози та натрію хлориду у вени. Так, короткочасно така міра діє. Але хочу нагадати, що Савченко вже сьомий день на сухому голодуванні і внутрішньовенні вливання хоч і розріджують кров, не даючи утворюватися тромбам, вони не заповнюють втрат організму. Особливо небезпечним є припинення таких процедур без виходу з голодування. Виникає ефект "рикошету" - стан здоров'я може раптово стати гіршим, ніж був до того", - зазначив адвокат.

Він звернув увагу, що відповідна інформація відома лише зі слів представника Федеральної служби виконання покарань.

"Жодних документів, результатів аналізів, обстежень на руки Надії не дають, не видають їх і рідним Савченко, її адвокатам, консулам України. Тобто ми повинні приймати на віру заяви влади держави, яка викрала Надію з її країни", - написав Полозов.

Адвокат наголосив, що Савченко неодноразово вимагала її медичного обстеження незалежною комісією медиків з України або з Німеччини.

"Але на всіх рівнях державної влади Росії як українцям, так і німцям просто нічого не відповідають - ні "так", ні "ні", - додав Полозов.

"Ми вимагаємо від органів ФСВП негайної передачі результатів проведених аналізів і обстежень Надії Савченко її рідним, або адвокатам для отримання експертного висновку про стан її здоров'я", - йдеться в повідомленні адвоката в соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня, Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляції, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення до України.

Учора, 11 квітня, Полозов повідомив, що об'єктивної інформації про стан здоров'я Савченко немає.

Сьогодні, 12 квітня, прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи існує загроза життю Савченко у зв'язку з її голодовкою, заявив, що в Кремлі не володіють точною інформацією про голодовку української льотчиці, але запевнили, що в разі виникнення загрози життю їй нададуть усю необхідну допомогу.