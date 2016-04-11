Савченко відмовилася від госпіталізації, є велика ймовірність раптової смерті через тромб - адвокат

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Зустрівся з Надією Савченко в СІЗО. Худа, з чорними колами під очима. Вага трохи менше 60 кг. Каже, вчора виглядала ще гірше. У п'ятницю дозволила взяти аналіз крові. Зі слів Надії, в крові чотириразове перевищення елементів, що згущують кров, і двократне зниження елементів, що розріджують кров. Як їй сказали лікарі, кров перетворилася в смолу, яку серцю дуже складно прокачувати і велика ймовірність утворення тромбу і раптової смерті, буквально уві сні", - розповів Полозов.

За словами адвоката, після цього почалися "танці з бубнами" з боку адміністрації: спочатку приходив начальник СІЗО і попередив, що до неї можуть почати застосовувати заходи примусового виведення з голодування.

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"Потім з Москви спеціально прилетіла головна у ФСВП по медичній частині, прізвище Надія не запам'ятала, ім'я та по батькові - Ірина Іванівна. Всі разом вони почали вмовляти Надію на госпіталізацію. Від госпіталізації Савченко відмовилася, погодилася на введення їй глюкози та хлориду натрію внутрішньовенно. Сухе голодування Надія припинити відмовляється. Вона розуміє, що внутрішньовенна підтримка довго тривати не зможе - вени просто "згоряють", але починати пити воду і приймати їжу вона поки не збирається", - написав він.

Полозов також зазначив, що його підзахисна дуже чекає допуску до неї незалежної комісії українських або німецьких медиків.

"Але поки ніякої позитивної інформації про їх допуск на сьогоднішній день немає", - заявив він.

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За словами Полозова, про все це Савченко написала заяви для адвокатів, але на виході їх вилучили, повідомивши, що надішлють поштою, у відповідності з законом.

"Поки Надія Савченко тримається, але сил у неї зовсім небагато. Домовилися, що вона спробує протриматися до четверга, коли ми знову приїдемо. Далі буде видно", - додав він.