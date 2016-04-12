Організатора афери з "Еліта-Центром" випустили під заставу у 384 мільйони - ГПУ

Генеральна прокуратура України заявляє про намір оскаржити застосування судом до засновника ТОВ "Еліта-Центр" Олександра Волконського (Шахова) так званого "закону Савченко" та звільнення його з-під варти під домашній арешт.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ, за клопотанням захисту Подільський райсуд Києва 11 квітня 2016 року ухвалив рішення, за яким до Шахова було застосовано закон "Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання" № 838-VIII та змінено йому запобіжний захід з тримання під вартою на заставу в розмірі понад 384 млн 266 тис грн з носінням електронного засобу контролю.

Проте, ГПУ не згодна із цим рішенням суду і внесе апеляційну скаргу.

У Генпрокуратурі зазначили, що відомство "підтримує державне обвинувачення у резонансному кримінальному провадженні стосовно Шахова О.О. і Терентьєва А.В. за фактом вчинення шахрайства стосовно вкладників ТОВ "Еліта-Центр", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. ч. 2, 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

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У ГПУ нагадали, що у період з вересня 2004 року до лютого 2006 року Шахов (Волконський), з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, організував та очолив організовану групу, до складу якої увійшли Терентьєв та інші особи. Він розробив спільний план вчинення злочинів, придбав низку фіктивних підприємств, які мали офіційно відведені Київською міською радою земельні ділянки для будівництва житлових будинків, та, ставши їх співзасновником, організував збір грошових коштів від громадян під приводом інвестування у будівництво житлових будинків на земельних ділянках розташованих в Києві. Однак, отримані від 1693 громадян-інвесторів кошти в сумі понад 383 млн грн. у будівництво так і не інвестували, а привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд.

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Як повідомляв УНІАН, у червні 2012 року Генпрокуратура направила до Апеляційного суду Києва кримінальну справу стосовно організаторів інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр".

18 червня ГПУ затвердила обвинувальний висновок у цій кримінальній справі, розслідуваній Головним слідчим управлінням МВС України за звинуваченням двох службових осіб групи компаній "Еліта-Центр", які шахрайським шляхом привласнили кошти інвесторів.

24 жовтня 2012 року Апеляційний суд направив справу на дорозслідування до Генпрокуратури.