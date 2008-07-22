ДТП у Києві: водія, який збив жінку на переході, закидали камінням

На вул. Суворова, 7, сталася дорожньо-транспортна пригода, по сюжету якої можна було б знімати фільм. Головним героєм цієї детективної ДТП став молодий хлопець за кермом Skoda Superb.

Всю інформацію про події розповіли очевидці-пішоходи, а також водії,які проїздили повз. За їх словами, хлопець 24-х років, рухаючись на великій швидкості у напрямі пл. Слави, на пішохідному переході біля супермаркету «Сільпо» збив жінку. Після цього порушник спробував утекти з місця події, але водії Mercedes ML і Chevrolet Aveo, що їхали поряд не дозволили йому цього зробити. Спочатку чоловік за кермом «мерса», щоб зупинити утікача, ударив Skoda у водійські дверці, після чого з правого боку його стукнув «авео». Зупинивши таким чином «коня на скаку», Mercedes і Chevrolet теж загальмували, а винуватець ДТП почав виходити з салону. У цей момент на нього і його транспортний засіб напали чоловіки з бітами (за попередніми даними, ці самі і ще водії-очевидці). Крім того, сам хлопець потрапив під самосуд жінок літнього віку, які почали закидати його камінням. Коли б не співробітники міліції, які саме під’їхали, самосуд для «лихача» міг би закінчитися тяжкими наслідками.

Як повідомили свідки, що знаходилися поряд зі збитою жінкою-пішоходом, на момент надання першої допомоги, вона була непритомною. Тому наскільки серйозні її травми – невідомо. Самого ж горе-зловмисника посадили в одну з міліційних машин і відвезли, а його «Шкоду» евакуювали, заздалегідь знявши держномери.

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