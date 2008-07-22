Тимошенко звинувачують у саботажі рішення Ющенка

Керівництво ВАТ "Нафтопереробний комплекс "Галичина" (Дрогобицький НПЗ, Львівська обл.) і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) звинувачують Кабінет Міністрів України в бездіяльності з ухвалення рішення про аверсне функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди" за маршрутом з Одеси в Броди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили голова Правління НПК "Галичина" Олександр ЛАЗОРКО і голова Правління "Нафтохімік Прикарпаття" Олександр ШИЛЯЄВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За їхніми словами, зокрема, було підписано протокольні документи про постачання за маршрутом з Одеси в Броди 5 млн. тонн легкої каспійської нафти на рік для переробки на двох західноукраїнських НПЗ з безумовною оплатою послуг на користь ВАТ «Укртранснафта» за принципом «качай або плати».

При цьому керівники підприємств зазначили, що «Укртранснафта» отримувала б гроші в тому обсязі, які вона отримує зараз від прокачування російської нафти за маршруту з Бродів до Одеси.

Крім того, як сказав народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики Ігор ПАЛИЦЯ, на початку минулого тижня в Азербайджані було підписано протокольні документи про постачання до кінця 2008 року 3 млн. тонн нафти за ціною 130 дол./бар. для переробки на двох західноукраїнських НПЗ. Проте уряд своєю телеграмою заборонив «Укртранснафті» підписувати ці договори, нічим не мотивуючи це рішення.

«На сьогодні ситуація незрозуміла, був Указ Президента, було дано всі команди… було надано банківські гарантії…. Не відомо, з яких причин уряд заборонив підписання контрактів, і сьогодні заводи не знають, що робити.… І я думаю, якщо й далі буде така поведінка з боку уряду, з нами просто ніхто не розмовлятиме як з державою», - сказав І.ПАЛИЦЯ.

Як відзначив О.ШИЛЯЄВ, на сьогодні обидва заводи перебувають у «глобальній» реконструкції. «Сума інвестицій становить мільярд доларів на кожне підприємство, сьогодні вже освоєно близько 150 мільйонів, що підтверджено комісією Мінпаливенерго», - додав він.

«Хотілося, щоб уряд обернувся обличчям до нас і до наших проблем, хоча б щоб нарешті вирішилося питання про скасування митного збору на обладнання», що ввозиться, - зазначив він.

За словами О.ШИЛЯЄВА, підприємства вимушені шукати альтернативні шляхи постачання нафти, оскільки на сьогодні західноукраїнські НПЗ стоять уже два роки без російської нафти, а використовують для переробки тільки українську нафту із західних родовищ.

«На сьогодні уряд не стоїть на інтересах української держави. Він виконує інші інтереси, боїться посваритися з Росією, хоча ми надали всі свої аналітичні висновки, що 9 млн. тонн нафти, які сьогодні йдуть по «Броди-Одеса», спокійно можуть іти в іншому напрямі - Придніпровськими магістральними нафтопроводами, які на сьогодні незавантажені, і Росія не втрачає можливість транспортувати свою нафту на Чорне море. На сьогодні я не можу сказати, що уряд стоїть на державних інтересах», - наголосив І.ПАЛИЦЯ.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що в Секретаріаті Президента обурені діями керівництва уряду щодо зриву наради у глави держави щодо забезпечення роботи нафтопроводу «Одеса-Броди». За його словами, у середу, 16 липня, Президент Віктор ЮЩЕНКО мав намір провести нараду з питань реалізації проекту «Одеса-Броди».

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що варіант аверсного використання «Одеса-броди», який обговорюється зараз Секретаріатом Президента, є корупційною схемою на зразок «РосУкрЕнерго».

Нагадаємо, що ще на початку січня 2008 р. керівництво ВАТ "НПК "Галичина" і ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" звернулося з офіційним листом до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і голови правління НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ з проханням ухвалити рішення про "аверсне" функціонування нафтопроводу "Одеса-Броди". Зокрема, керівники НПЗ зазначали, що отримали комерційні пропозиції про постачання легкої каспійської нафти для переробки на заводах загальним об`ємом не менш як 5 млн. тонн на рік. При цьому відзначено, що підприємства мають технічну можливість для приймання та переробки цього об`єму нафти.

22 травня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом створив Міжвідомчу робочу групу та доручив їй розробити і подати в тижневий термін план заходів щодо переведення з 2008 року нафтопроводу «Одеса-Броди» в режим роботи за проектному напрямом (з Одеси в Броди) зі збереженням при цьому рівня доходів від його використання.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортний проект «Одеса-Броди» замислювався з метою диверсифікації постачання нафти на українські НПЗ і розвитку транзитних можливостей країни. Будівництво нафтопроводу "Одеса-Броди" закінчили в травні 2002 року. Магістраль має довжину 674 км, діаметр труби – 1020 мм. Потужність першої черги нафтопроводу і терміналу становить 9-14 млн. тонн на рік.

Нафтопровід "Одеса-Броди" планували використовувати для прокачування каспійської нафти до Європи. Україна протягом двох років з моменту спорудження безуспішно намагалася домовитися про транспортування каспійської нафти по ньому в прямому напрямі. Не отримавши конкретних пропозицій від компаній, уряд України наприкінці червня 2004 року дозволив використовувати трубопровід для транспортування російської нафти в реверсному напрямі.

Таким чином, з моменту спорудження нафтопровід використовують у реверсному напрямі, що передбачає транспортування російської нафти з Бродів до Одеси й далі - танкерами через чорноморські протоки.

Тим часом на початку 2007 року Кабінет Міністрів доручив Міністерству палива й енергетики, Міністерству економіки разом з НАК «Нафтогаз України» і компанією «Укртранснафта» до 2008 року підготувати до підписання міжурядовий українсько-польський договір про добудову нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцька. Реалізація цього проекту має зробити використання нафтопроводу в прямому режимі привабливішим. Згодом нафтопровід планується продовжити до Гданська.

2007 року трубопроводом "Одеса-Броди" в реверсному режимі прокачано 9,056 млн. тонн нафти, 2006 р. – 3,418 млн. тонн, 2005 р. – 5,754 млн. тонн, 2004 р. – 1,048 млн. тонн.

Всього за час роботи реверсного маршруту, станом на 31 грудня 2007 року, прокачано 19,276 млн. тонн сировини, а Україна отримала у вигляді платежів за транзит і портових зборів 205,4 млн. доларів.