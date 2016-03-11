Суд відмовив Генпрокуратурі в обранні запобіжного заходу Мосійчуку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Печерський суд відмовив в обранні мені запобіжного заходу... Суд ухвалив рішення про повернення клопотання ГПУ про зміну раніше обраного мені запобіжного заходу назад до прокуратури, а також відмовив у розгляді клопотання про продовження запобіжного заходу. Справедливе рішення прийняла суддя Цокол», - написав Мосійчук.

Він також зазначив, що прибув на засідання Печерського суду прямо зі стаціонару лікарні інституту ім. Шалімова, куди був госпіталізований сьогодні вранці.

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Сьогодні Мосійчук повідомив, що його госпіталізували через загострення виразки шлунку, але він планує приїхати на судове засідання.

Нагадаємо, 17 вересня 2015 року Верховна Рада за поданням ГПУ дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Мосійчука за підозрою у корупції. Того дня на засіданні ВР було продемонстровано відео за участю нібито Мосійчука, зняте прихованою камерою. На відео йшлося про можливість застосування за гроші впливу Мосійчука для вирішення певних бізнесових питань. Через деякий час депутата затримали в будівлі парламенту.

18 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився 15 листопада. Разом з тим в Генпрокуратурі наполягають на утриманні Мосійчука під вартою. До сьогодні печерський райсуд вже декілька разів переносив розгляд подання ГПУ на обрання Мосійчуку запобіжного заходу.

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В свою чергу Вищий адміністративний суд 17 листопада задовольнив позов Мосійчука до ВР про визнання незаконною і скасування постанови парламенту про надання згоди на притягнення його до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. У листопаді ж це рішення ВАСУ було оскаржено у Верховному суді, але той поки свій вердикт не виніс.