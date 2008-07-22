Прогноз погоди на 23 - 27 липня

Завтра у західній частині України очікується хмарна погода з проясненнями. Сильні дощі, у Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті дуже сильні дощі; грози, місцями град, шквали 17-22 м/с, на високогір`ї Карпат пориви вітру до 25 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

На решті території невелика хмарність. Без опадів, лише вночі на Житомирщині та Вінниччині місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 16-21°, у південній частині до 23°; вдень 29-34°, на півдні та сході місцями 35-37°. Вітер в Україні південно-східний, східний, 7-12 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометценрі.

24-25 липня у західній частині та на Одещині буде хмарно з проясненнями; дощі, місцями грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, у карпатському регіоні сильні дощі. На решті території невелика та мінлива хмарність; переважно без опадів, лише у Криму, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській області 25 липня місцями грозові дощі. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, у південній частині та східних областях місцями 35-37°; в західних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°, на Волині й Рівненщині до 31° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 13-18°).

26- 27 липня - короткочасні дощі (у Криму, північній частині, а 26 липня і в центральних областях місцями), грози.

Температура вночі 16-22°, 27 липня у західних та північних областях 13-18°; вдень у західних областях 21-27°; на решті території 26 липня 28-34°, у східній частині до 36°, 27 липня 23-28°, на сході та півдні місцями 30-34°.

У Києві у середу очікується невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°. По області - невелика хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

24-25 липня - мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°.

26- 27 липня - місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура 26 липня вночі 17-22°, вдень 28-33°; 27 липня вночі 13-18°, вдень 23-28°.