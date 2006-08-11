Українські прикордонники затримали п`ятьох озброєних росіян

Співробітники Чернігівського загону затримали за добу 5 одиниць зброї, яка у всіх випадках перевозилася громадянами Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, двоє росіян, які автомобілем «ВАЗ» в’їжджали через пункт пропуску «Нові Яриловичі», мали з собою по пневматичному пістолету «ІЖ-61». Ще один схожий пістолет мав із собою чоловік, який виїжджав за кордон автомобілем «ВАЗ» через перепускний пункт «Миколаївка».

Водій автомобіля «Шкода», який в’їжджав в Україну через пункт пропуску «Сеньківка», вирішив озброїтися пристроєм для відстрілу гумових куль «ІЖ-79». Оглядова група знайшла зброю з 1 магазином та 24 набоями в багажнику мандрівника.

Ще один росіянин, їдучи до України, для надійності озброївся не лише газовим пістолетом, спорядженим двома набоями, а й взяв гумовий кийок. Арсенал цього чоловіка знайшли під час прикордонно-митного оформлення його автомобіля «ВАЗ» у пункті пропуску «Грем’яч».