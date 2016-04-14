Захист просить повністю відхилити клопотання прокуратури про арешт Каська

Як передає кореспондент УНІАН, про це на судовому засіданні сказав адвокат Каська Микола Сірий.

Відтак, адвокати просять повністю відхилити клопотання прокуратури про арешт із визначенням застави у розмірі 1,8 мільйонів гривень, та не обирати міри запобіжного заходу.

"Я прошу суд відхилити це ганебне клопотання, в якому немає підстав для твердження про наявність обгрунтованої підозри, і яке було подано з грубим порушенням процесуального закону", - сказав Сірий.

Адвокат наголосив, що у матеріалах справи немає доказів, що квартира, документи щодо якої, за твердженням прокурорів, Касько підробив, була службовою.

Сірий звернув увагу, що у прокуратури немає документів щодо статусу квартир, що вони службові, по вулиці Новгородській у Солом'янському районі та по вулиці Бульвар Дружби народів у Печерському районі.

Читайте такожКасько розповів про квартири, через які його переслідує прокуратура

"Таким, чином твердження працівників прокуратури про те, що ці квартири є службовими, Касько отримував ці квартири як службові, є абсолютно безпідставними", - заявив Сірий.

Він звернув увагу, що в обгрунтуванні прокурори стверджують, що Касько заволодів квартирами. "У своїй юридичній практиці я вперше чую, щоб реалізація права особи на поліпшення житла трактувалася працівниками прокуратури, які отримали тисячі квартир, і як службових, і як неслужбових із загального службового фонду країни, трактувалося як заволодіння", - наголосив Сірий.

Читайте такожКасько побував на допиті в Генпрокуратурі (фоторепортаж)

Адвокат зазначив, що реалізація права на поліпшення житлових умов не може трактуватися як заволодіння. "Тому що Касько не видавав собі квартири. Касько подав ті документи, які передбачені чинним законодавством, до відповідних органів", - заявив адвокат.

Адвокат наголосив, що факту про те, що Касько отримав дві службові квартири не підтверджено.

Як повідомляв УНІАН, учора, 13 квітня, Касько заявив, що Генпрокуратура допитує його з порушенням закону без вручення підозри і подала до суду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.