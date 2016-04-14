Прикордонники відмовили у в'їзді в Україну знімальній групі РосТБ: нібито хотіли зняти репортаж про ЧАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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"Сьогодні вранці у пункті пропуску Виступовичі, що на кордоні із Білоруссю, прикордонники відмовили у в їзді знімальній групі телекомпанії "Мир-24", що входить до складу російської міжнародної телерадіокомпанії "Мир"", - сказав Слободян.

За його словами, четверо кореспондентів - громадян Республіки Білорусь, під час проходження паспортного контролю заявили, що слідують в Україну до міста Прип’ять з метою зйомки репортажу до чергової річниці Чорнобильської катастрофи.

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"Однак під час додаткового опитування прикордонники встановили, що належних дозволів та інших документів, які б підтверджували мету поїздки у журналістів не було. В результаті цим громадянам було відмовлено у перетині державного кодону України", - додав речник.