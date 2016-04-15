Днопоглиблення на Дніпрі загрожує обернутися радіоактивною катастрофою

Про це йдеться в розслідуванні відомого черкаського журналіста Володимира Лимаренка, яке він виклав у своєму блозі на censor.net.

Зокрема, в розслідуванні згадується, що на Чигиринщині державою спільно з агрокомпанією «Нібулон» Олексія Вадатурського плануються роботи по розширенню, поглибленню Дніпра. Наслідком цих робіт може стати зараження територій та біологічного середовища радіоактивними елементами.

Екологи Всеукраїнської екологічної ліги вважають, що частина радіонуклідів, які після Чорнобильської катастрофи несли Дніпровські води, осіли на дно річки.

Для розширення й поглиблення річки, мул доведеться витягувати на поверхню, а якщо в ньому дійсно є радіація, то він може серйозно нашкодити як природі, так і населенню регіону. Крім того, це може негативно позначитися на врожайності прилеглих земель, а також на популяції риби в Кременчуцькому водосховищі.