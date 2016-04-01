Генштаб допускає проведення сьомої хвилі мобілізації у "зменшених обсягах"

Про це під час години уряду у Верховній Раді повідомив перший заступник міністра оборони Іван Руснак, передає радіо "Свобода". За його словами, військові частини після проведення демобілізації доукомплектовуватимуть, в основному, контрактниками, після чого обсяги мобілізації будуть визначені відповідним указом президента за поданням Генштабу.

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Як заявив Руснак, з початку 2016 року на службу за контрактом відібрано 18 тис. військових, зарахування близько 8 тисяч очікують у квітні.

«У першу чергу, комплектуються військові частини, які залучені до виконання завдань в зоні АТО, – зазначив Руснак. – До складу направляються кандидати, які мають бойовий досвід та досвід попередньої служби у військах».

До кінця квітня, за його словами, за демобілізацією в Україні мають звільнити 45 тис. військових: 42 тис. з лав ЗСУ та три тисячі – з інших військових формувань. На сьогоднішній день демобілізовано вже шість тисяч вояків, повідомив заступник міністра.

«Усі звільнені будуть забезпечені всіма фінансовими виплатами та формою одягу по сезону, тобто зимовою», – зазначив Руснак.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня набув чинності указ про звільнення в запас військовослужбовців, призваних під час четвертої хвилі часткової мобілізації. У запас будуть звільнені військовослужбовці, призваних на службу указом від 21 липня 2014 року і указом від 14 січня 2015 року.