Вирок ГРУшникам Александрову та Єрофеєву оголосять 18 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, Голосіївський райсуд столиці провів останні стадії судового слідства — дебати та надання останнього слова обвинувачуваним.

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Після цього суд вийшов до дорадчої кімнати для ухвалення вироку.

Як зазначив головуючий у справі суддя Микола Дідик, суд вийде з нарадчої кімнати орієнтовно після 14:00 у понеділок.

У ході судових дебатів захисники "ГРУшників" Валентин Рибін та Оксана Соколовська попросили суд повністю виправдати своїх підзахисних, оскільки вони вважають, що їхні клієнти не скоювали жодного злочину із пред`явлених прокуратурою, і що їхня провина не доведена за жодним з пунктів обвинувачень.

Зокрема, Соколовська висловила думку, що Александров та Єрофеєв є військовополоненими і, виходячи лише з цього, не можуть переслідуватися за злочини, інкриміновані прокуратурою, навіть якщо вони їх скоювали.

У свою чергу адвокат Рибін наполягав, що прокурори під час судового процесу не довели, що гвинтівка "Винторез" належить Александрову або Єрофеєву, і що вони стріляли з неї по українських військовослужбовцях.

Крім того, за словами адвоката, не доведено, що мобільний телефон, долучений обвинуваченням як доказ, належить його підзахисному Александрову.

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У своєму останньому слові Александров та Єрофеєв також заявили, що вони не причетні до жодного із інкримінованих їм злочинів.

Зокрема, Єрофєєв заявив, що судовий процес над ними провели для того, щоб отримати “максимальний резонанс, і він потрібен був тим особам, які хотіли добитися якихось певних цілей, щоб отримати резонанс та піар в країні і в світі”.

Після виголошення останнього слова він заявив, що вважає себе невинуватим.

Своєю чергою Александров підтримав позицію Єрофєєва і додав, що вважає політичним судовий процес над ними.

“Вважаю себе невинуватим та мою вину не доведеною”, - заявив Александров.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецпризначенців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня минулого року досудове розслідування стосовно російських військовослужбовців було завершено. Їх обвинувачують у вчиненні ряду злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створенні терористичної групи, терактах.

21 березня 2015 року Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.

Прокурори вимагають призначити Александрову та Єрофєєву по 15 років позбавлення волі.