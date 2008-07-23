У ДТП в Запорізькій області загинули дві росіянки

У Запорізькій області в результаті ДТП загинули двоє громадян Росії, ще троє людей госпіталізовані.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому теруправлінні МНС, аварія сталася напередодні в Акимовському районі області.

«22 липня об 11.05 на 450-у кілометрі автотраси Харків-Сімферополь автомобіль «Ліфан» під керуванням 28-річної громадянки Росії зіткнувся з автомобілем «Тойота». В результаті ДТП загинули двоє громадян Росії, які перебували в автомобілі «Ліфан»: дівчинка 2002 р.н. і жінка 1977 р.н.», - повідомили в МНС, зазначивши, що ще 3 людей: водії автомобілів і пасажир «Тойоти» з численними травмами були госпіталізовані до Акимовської центральної районної лікарні.

Причини і обставини ДТП встановлюють співробітники ДАІ.