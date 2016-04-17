Серія землетрусів у Японії: українці знаходяться в евакуаційному центрі - МЗС
Внаслідок серії землетрусів, що сталися в Японії, громадяни України не постраждали.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.
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«Посольством України в Японії підтверджено перебування у зоні землетрусу міста Кумамото громадян України, які зараз перебувають у евакуаційному центрі Кумамото, розташованому у молодшій школі Ходзьо. Громадяни України забезпечені питною водою та їжею, Посольство підтримує з ними зв'язок. Серед загиблих та постраждалих громадяни України відсутні", - зазначається у повідомленні МЗС України.
Як повідомляв УНІАН з посиланням на ВВС, унаслідок двох землетрусів на південному заході Японії загинуло десятки людей, ще сотні були поранені.
Підземні поштовхи магнітудою 7,3 сталися біля міста Кумамото на півдні острова Кюсю у п'ятницю вдень за київським часом (в Японії це була ніч суботи).
Рятувальники припускають, що під завалами можуть залишатися десятки людей. Зокрема повідомляється про кілька десятків осіб, заблокованих у будинку для літніх людей.
На острові пошкоджені дороги, також зафіксовані потужні зсуви.
200 тис. будинків залишаються без електрики.