Японія оговтується від другого за останні дні землетрусу (фото)

Другий землетрус стався в ніч на суботу. Його магнітуда становила 7,3, осередок залягав на глибині 10 кілометрів. Перший землетрус магнітудою 6,5 стався в четвер. Тоді загинуло дев'ять осіб, повідомляє ВВС.

Влада префектури Кумамото на острові Кюсю, де найсильніше відчувалися поштовхи, повідомляє про руйнування, пошкоджені дороги і лінії електропередач, місцева лікарня була евакуйована через небезпеку обвалення.

У місті Ятсуширо почалися пожежі, у багатьох містах відключили електрику.

До регіону прибули додаткові рятувальні загони та армійські підрозділи, які шукають під завалами будівель людей і допомагають тим, хто залишився без даху над головою.

Надходить багато повідомлень про людей, заблокованих під уламками будівель, серед них кілька десятків мешканців будинку для престарілих.

Було оголошено попередження про можливість цунамі, яке зняли через 50 хвилин.

За повідомленням телеканалу NHK, в селі Нісіхара звалилася гребля.

При цьому, як стверджує місцева влади, жодне з атомних енергетичних підприємств не постраждало.

Тисячі людей покинули свої будинки, побоюючись, що ті можуть завалитися. Вони залишаються на вулицях і в парках, захищаючись від холоду ковдрами.

Новий землетрус стався через декілька діб після того, як у цьому ж районі в результаті підземних поштовхів магнітудою 6,4 загинули не менше дев'яти осіб.

Японія - одна з найбільш схильних до землетрусів країн.

11 березня 2011 року біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 9 балів, що викликав цунамі.

Внаслідок цієї природної катастрофи загинуло майже 15 тисяч людей, більше 2,5 тисяч досі в списку зниклих безвісти.

Одним із найбільш серйозних наслідків землетрусу і цунамі стала серія аварій на АЕС "Фукусіма-1".

Вибухи, викликані збоєм в системі охолодження, пошкодили чотири з шести реакторів. В радіусі 20 км від АЕС була встановлена зона відчуження.