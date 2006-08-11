Мінпаливенерго розпочало перевірку ”Нафтогаз України”

Міністерство палива і енергетики України розпочало перевірку фінансово-господарської діяльності НАК "Нафтогаз України". Про це повідомив міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в інтерв`ю виданню "Коммерсант-Украина", опублікованому сьогодні.

"Я вже зробив запит щодо відповідних документів з НАК. Щоб дати вичерпну відповідь, потрібно побачити всі документи. Але загальна причина того, що "Нафтогаз" так "просів" у фінансовому плані, – це, безперечно, неадекватна політика щодо нього уряду Тимошенко", – сказав Ю.БОЙКО.

При цьому він додав, що з "Нафтогазу України" не "можна вимивати 20 відсотків оборотних коштів! Не можна рішенням уряду забороняти їй займатися тим, що приносить найбільший дохід, – я кажу про заборону на експорт газу. А коли рішенням уряду в балансі компанії утворюється діра в 5 мільярдів гривень, то, хоч би якою б професійною була кредитна політика такої компанії, її дуже важко утримати на плаву".

У прес-службі "Нафтогаз" агентству УНІАН підтвердили факт початку перевірки.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявив про намір уряду "розібратися, чому НАК "Нафтогаз України", який ще півтора роки тому був дуже прибутковим і ефективним підприємством, практично став банкрутом".

НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 роки і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2005 році НАК "Нафтогаз України" збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5,1%, порівняно з 2004 роком, до 4,0 млн. тонн, а також збільшила видобуток природного газу на 1,2%, порівняно з 2004 роком, до 19,18 млрд. кубометрів.