З початку року в армію зарахували понад 20 тисяч контрактників

10:39, 19 квітня 2016
Суспільство
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На службу в армію з початку року зарахували вже понад 20 тисяч контрактників.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу у Києві.

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«За минулий тиждень контракт зі Збройними Силами України підписало близько 500 громадян, у тому числі - строковиків та мобілізованих військовослужбовців. Бажання укласти контракт виявили ще понад 1800 осіб», - зазначила вона.

Таким чином, за словами речниці, з початку 2016 року контракт на службу в армії уклали вже майже 20 тисяч військовослужбовців.

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