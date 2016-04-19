З початку року в армію зарахували понад 20 тисяч контрактників

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу у Києві.

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«За минулий тиждень контракт зі Збройними Силами України підписало близько 500 громадян, у тому числі - строковиків та мобілізованих військовослужбовців. Бажання укласти контракт виявили ще понад 1800 осіб», - зазначила вона.

Таким чином, за словами речниці, з початку 2016 року контракт на службу в армії уклали вже майже 20 тисяч військовослужбовців.