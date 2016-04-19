ГПУ відкрила справу за фактом заборони окупантами в Криму діяльності Меджлісу

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні щодо скоєння незаконно створеною "прокуратурою Республіки Крим" дій, спрямованих на протиправну заборону діяльності представницького органу - Меджлісу кримськотатарського народу.

"Указаний факт свідчить про продовження репресій проти кримськотатарського народу та всіх громадян, які протистоять тимчасовій окупації території України з боку Російської Федерації, через так звані "прокуратуру Республіки Крим" та органи влади", - йдеться у повідомленні.

ГПУ зазначає, що самопроголошена "влада" під приводом нібито протидії екстремістській діяльності має на меті позбавити кримських татар представницького органу, наполегливо ігноруючи норми міжнародного права у сфері прав корінних народів, зокрема, Декларацію ООН про права корінних народів, якою підтверджується право таких народів на власні представницькі інституції.

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На думку Генпрокуратури, шляхом заборони діяльності Меджлісу окупанти порушують рівноправність громадян, "умисно принижуючи національну гідність кримськотатарського народу".

Відомство наголошує на незаконності дій представників окупаційної "влади" Криму, які, намагаючись безпідставно заборонити діяльність представницького органу національного самоврядування кримськотатарського народу, перешкоджають законній діяльності Меджлісу.

"Належні заходи реагування на виявлені порушення закону будуть уживатися і надалі. Відповідальність кожного, хто вчинив злочин на тимчасово окупованій території України, буде невідворотною", - підкреслює Генпрокуратура.

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