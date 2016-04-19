СБУ похизувалася "врожаєм" нецензурщини зі своєї фейкової сторінки для питань Захарченку

Про це повідомила на своїй сторінці прес-секретар відомства Олена Гітлянська.

"СБУ приємно потішила ініціатива піар-асів Сашка Захарченка провести онлайн-конференцію з мешканцями Харківщини. Для людини, яка намагається контролювати лише декілька вулиць у Донецьку, потуги вийти на рівень міжрайонної політики – це дійсно вчинок", - написала вона.

За її словами, механізм проведення такої конференції "простий, як совкова лопата: все розплановано завчасно - від кількості вдячних відгуків від поціновувачів "генія новоросійської політики" до прямих закликів в’їхати на танку до Харкова".

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"Служба безпеки вирішила допомогти Захарченку поспілкуватися з харків’янами... Тому ми створили дзеркало сторінки онлайн-конференції і надіслали її усім адміністраторам проросійських та нейтрально налаштованих груп у соціальних мережах. Таким чином, ми максимально охопили прибічників "руського міра", що активно користуються Інтернет-ресурсами. Скажу чесно. Результати нас вразили", - зазначила Гітлянська.

За її словами, СБУ отримала близько 3 тисяч запитань і коментарів, автори понад 98% яких дуже нецензурно висловлюється як про "ДНР"/"ЛНР", так і про самого Захарченка. "І це виключно відвідувачі проросійських сторінок і лише з Харківської області", - додала вона.

"Напередодні завтрашнього бенефісу фюрера "Новоросії" ми пропонуємо йому переглянути, що ж дійсно думають про нього українці. А ще краще – завітати до нас у гості разом з Гіві, Моторолою і всією іншою зграєю. Кайданок вистачить", - запросила прес-секретар СБУ.

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