СБУ похизувалася "врожаєм" нецензурщини зі своєї фейкової сторінки для питань Захарченку
Служба безпеки України опублікувала, за її твердженням, деякі питання та коментарі, залишені на фейковій сторінці для збору питань харків'ян до ватажка так званої "ДНР" Олександра Захарченка.
Про це повідомила на своїй сторінці прес-секретар відомства Олена Гітлянська.
"СБУ приємно потішила ініціатива піар-асів Сашка Захарченка провести онлайн-конференцію з мешканцями Харківщини. Для людини, яка намагається контролювати лише декілька вулиць у Донецьку, потуги вийти на рівень міжрайонної політики – це дійсно вчинок", - написала вона.
За її словами, механізм проведення такої конференції "простий, як совкова лопата: все розплановано завчасно - від кількості вдячних відгуків від поціновувачів "генія новоросійської політики" до прямих закликів в’їхати на танку до Харкова".
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"Служба безпеки вирішила допомогти Захарченку поспілкуватися з харків’янами... Тому ми створили дзеркало сторінки онлайн-конференції і надіслали її усім адміністраторам проросійських та нейтрально налаштованих груп у соціальних мережах. Таким чином, ми максимально охопили прибічників "руського міра", що активно користуються Інтернет-ресурсами. Скажу чесно. Результати нас вразили", - зазначила Гітлянська.
За її словами, СБУ отримала близько 3 тисяч запитань і коментарів, автори понад 98% яких дуже нецензурно висловлюється як про "ДНР"/"ЛНР", так і про самого Захарченка. "І це виключно відвідувачі проросійських сторінок і лише з Харківської області", - додала вона.
"Напередодні завтрашнього бенефісу фюрера "Новоросії" ми пропонуємо йому переглянути, що ж дійсно думають про нього українці. А ще краще – завітати до нас у гості разом з Гіві, Моторолою і всією іншою зграєю. Кайданок вистачить", - запросила прес-секретар СБУ.
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