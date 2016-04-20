В Одесі автомобіль патрульної поліції бере участь у незаконних вуличних перегонах (відео)

У мережі з'явилося відео участі автомобіля патрульної поліції в незаконних вуличних перегонах в Одесі.

Відеоролик з відповідним коментарем з'явився на сторінці спільноти "ЄвроМайдан – EuroMaydan" в соцмережі Facebook. Зазначається, що реєстраційний номер поліцейської машини - 1565. Читайте такожУ Києві патрульні збили жінку: поліція "заплуталась" у повідомленнях (відео)

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