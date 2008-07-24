Киян просять три дні відкривати вікна тільки за розкладом

У Києві під час урочистостей з відзначення 1020-річчя Хрещення Київської Русі запроваджуватимуться безпрецедентні заходи безпеки.

Як повідомив сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента України начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ, загальна чисельність особового складу Міністерства внутрішніх справ, що буде залучено до забезпечення безпеки на цей період, складатиме 7 тис. осіб. Разом із ними працюватимуть весь склад Управління державної охорони та частина співробітників Служби безпеки України і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

«Переважна частина цих підрозділів на період проведення заходів працюватиме у посиленому варіанті несення служби», – підкреслив В.ГЕЛЕТЕЙ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Він порівняв масштаб запланованих заходів із державним візитом до України Папи Римського Іоанна Павла ІІ та деякою мірою – Президента США Джорджа БУША.

Керівник УДО запевнив, що його відомство володіє достатнім досвідом у проведенні таких заходів безпеки, щороку забезпечуючи понад сто безпекових заходів керівникам офіційних делегацій, які перебувають в Україні.

«Ми маємо необхідний досвід проведення подібних заходів, і тому разом з іншими правоохоронними органами України забезпечимо громадський порядок, безпечне та комфортне перебування запрошених на урочистості гостей», – сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.

Він повідомив, що по маршруту пересування кортежу будуть застосовані певні обмеження дорожнього руху.

З 08.00 25 липня – територія аеропорту «Бориспіль», траса Бориспіль – Київ, Харківська площа, проспект Бажана, Південний міст, Столичне шосе, проспект Науки до Південного мосту, Наддніпрянське та Набережне шосе, Дніпровський узвіз, вулиця Мазепи, вулиця Грушевського, Європейська площа, Хрещатик, вулиця Михайлівська та Михайлівська площа, вулиці Трьохсвятительська, Липська, Шовковична, Лютеранська та Банкова будуть обмежені для руху автотранспорту.

У зворотному русі до аеропорту особливих обмежень не планується, окрім важкого автотранспорту.

У другій половині дня рух буде обмежено на Європейській та Софійській площах, вулицями Грушевського, Хрещатик, Михайлівська, Володимирська, Шовковична, Лютеранська, Банкова.

У суботу, 26 липня, у першій половині дня буде обмежено рух вулицею Грушевського, на Європейській площі, вулицями Хрещатик, Михайлівська, Володимирська, Софійською площею, Володимирським проїздом, Михайлівською площею, а також вулицею Трьохсвятительська.

У другій половині дня буде обмежено рух на вулицях Липська, Грушевського, Європейській площі, Володимирській вулиці та на Софійській площі.

У неділю, 27 липня, рух буде обмежено Європейською площею, вулицями Липською, Грушевського, Трьохсвятительською, Шовковичною, Мазепи, Банковою.

Під кінець дня буде обмежено рух по маршруту Київ – аеропорт Бориспіль: Дніпровський узвіз – Наддніпрянське та Набережне шосе – Столичне шосе (від проспекту Науки до Південного мосту) – на Південному мості – проспект Бажана – Харківська площа – траса Київ – Бориспіль.

Керівник УДО звернувся з проханням до мешканців будинків, розташованих на згаданих вулицях, утримуватися без нагальної потреби виходу на балкони, дахи, відкривання вікон, проведення фото- та відеозйомки, щоб не відволікати і не провокувати спеціальні підрозділи, що забезпечують заходи безпеки по трасі проїзду Вселенського патріарха Варфоломія І.

Він також звернувся із закликом організувати рух транспорту так, щоб у центрі міста було задіяно якомога менше автотранспорту і порекомендував за можливістю утриматися від поїздок у центрі міста у цей час, а також, враховуючи активність відпускного сезону, завчасно спланувати виїзд до аеропортів та залізничних вокзалів.

Як повідомляв УНІАН, 25-27 липня в Києві відбудуьться святкові заходи з нагоди 1020-річчя Хрещення Київської Русі. 25 липня очікується приїзд до України Вселенського Патріарха ВАРФОЛОМІЯ І, інших делегацій.