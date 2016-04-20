На Луганщині затримали місцевого агента російських спецслужб

13:32, 20 квітня 2016
Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками та поліцією під час спецоперації затримали у Троїцькому районі Луганщини агента російських спецслужб.

/ Фото УНІАН

Як повідомляє прес-центр СБУ, колишній бойовик виїхав до Білгородської області РФ, щоб не "ризикувати" життям в бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції.

У Росії мешканець Троїцького району був завербований представниками головного розвідувального управління Генштабу Міноборони РФ.

Після проходження відповідної підготовки він був призначений російськими спецслужбами резидентом у прикордонному Троїцькому районі Луганської області.

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Головним завданням агента було створення у районі антиукраїнського підпілля для організації акцій з дестабілізації ситуації та підготовки умов до силового захоплення влади у районі.

Завдяки широкому колу зв’язків серед мешканців району він отримував інформацію про деталі охорони державного кордону України, підрозділи Збройних сил, що дислоковані у районі. Резидент також збирав дані про представників правоохоронних і державних органів та структур стосовно їх політичних поглядів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 260 Кримінального кодексу України.

Триває спецоперація для затримання спільників, залучених агентом для підривної діяльності.

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