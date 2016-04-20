Суд скасував вирок акордеоністу Завадському, якого посадили на 13 років за педофілію
18:35, 20 квітня 2016Суспільство
1607 2
Апеляційний суд Києва скасував вирок і направив справу на нове судове розслідування щодо відомого українського акордеоніста Ігоря Завадського, якого було засуджено за педофілію до 13 років позбавлення волі.
Справу Завадського переглянуть / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прокуратурі міста Києва.
«Сьогодні суд оголосив резолютивну частину ухвали, якою скасував вирок Завадському і направив справу на нове судове розслідування іншому складу суду”, - зазначили у відомстві.
Водночас прокуратура наголошує, що не згодна з таким рішенням, оскільки вважає, що вину Завадського було доведено і підтверджено зібраними доказами.
Як повідомляв УНІАН, Подільський районний суд Києва засудив відомого українського акордеоніста, заслуженого артиста Ігоря Завадського до 13 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter