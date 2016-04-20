Суд скасував вирок акордеоністу Завадському, якого посадили на 13 років за педофілію

Про це УНІАН повідомили у прокуратурі міста Києва.

«Сьогодні суд оголосив резолютивну частину ухвали, якою скасував вирок Завадському і направив справу на нове судове розслідування іншому складу суду”, - зазначили у відомстві.

Водночас прокуратура наголошує, що не згодна з таким рішенням, оскільки вважає, що вину Завадського було доведено і підтверджено зібраними доказами.

Як повідомляв УНІАН, Подільський районний суд Києва засудив відомого українського акордеоніста, заслуженого артиста Ігоря Завадського до 13 років позбавлення волі за розбещення неповнолітніх.